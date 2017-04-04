مغتصب طفلة «البامبرز» ينهار أمام المحكمة: «كانت ساعة شيطان وصليت الجمعة وأخذتها العشة»

شيماء مصطفى

بدأت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الحادية عشر، محاكمة المتهم باغتصاب «طفلة البامبرز»، وهي القضية التي أثارت الرأي العام مؤخرًا، وكشفت عن مدى وحشية المتهم في ارتكاب تلك الجريمة في حق الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 20 شهرًا.

ولم يحضر المتهم محامي للدفاع عنه، فانتدبت المحكمة، المحامي محمد المرسي، للدفاع، والذي أكد أنه يقرأ أوراق القضية من أجل الاطلاع على التفاصيل قبل الدخول إلى أولى جلسات الحكم، مؤكدًا أنه سيدافع عن المتهم.

ارتباك وخوف

وبدا على المتهم الارتباك والخوف، وهو ما جعل رئيس المحكمة يطالب باستخراجه من قفص الاتهام، وقدم له شربة ماء بعد أن شعر به مرتبكا، وسأله عن الواقعة، فقال المتهم: "نادم على ما حدث.. كانت ساعة شيطان".

كذلك أكد المتهم أنه سبق حبسه من قبل لمدة عشر سنوات فى قضية سابقة، ووجه له القاضى سؤالا عن يوم الواقعة فقال: «أنا صليت الجمعة وخرجت بدرى شوية.. وشاهدت الطفلة وأخذتها إلى العشة».

شهود عيان

وكان شهود عيان قد ادلوا بمعلومات عن رؤيتهم للواقعة، حيث قالت أم هادي: إن المتهم شوهد أكثر من مرة في علاقات آثمة مع حيوانات وأيضًا حاول اغتصاب كثير من الأطفال من قبل.

فيما قال أحد جيران المتهم: إنهم يطالبون بإعدامه ومحاكمته محاكمة عاجلة دون شفقة لأن ما فعله لا يرضي الله ولا العباد.

أما عمدة القرية، فأكد العقاب الذي يستحقه المتهم هو الإعدام والتمثيل أيضًا بجثته؛ لأن ذلك يشفي غليل والدة الطفلة وكل أم في القرية، مطالبا والدة الطفلة بأن تسامحه لأنه لم يستطع حماية طفلتها لأنها تقع تحت مسئوليته كعمدة للقرية.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار مختار شلبى، وعضوية المستشار حسام محمد فاروق، والمستشار راغب رفاعى، وتعتبر هيّ الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم، فيما يطالب الرأي العام بتطبيق أقصىى العقوبة عليه ليكون عبرة لغيره.

المصدر : اليوم الجديد

شبكةعيونالإخبارية

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