الملعقة الغريبة ودعت معها شحوم الكرش و الافخاذ و المؤخرةو خسرت 15 كيلو في 50 يوم دون رجيم من اشهر ما تعتمد عليه الاوروبيات .
الملعقة الغريبة ودعت معها شحوم الكرش و الافخاذ و المؤخرةو خسرت 15 كيلو في
المكونات
ملعقة قرفة+ ملعقة كاكاو خام +ملعقة عسل
التحضير
نمزج الكل قبل الاستعمال مباشرة
طريقة الاستعمال
قبل الفطار و على الريق ملعقة من الخليط
و قبل النوم و بعد العشاء بساعة ملعقة ثانية .
تعليمات
تقوم هذه الخلطة بسد الشهيه و المحافظة على مستوى السكر في الدم و يجب استعمالها على الاقل مدة 30 يوم كم يجب اتباع نظام السعرات الحرارية مع الوصفة
المصدر : مجلة رجيمإعلان - Ads إعلان - Ads