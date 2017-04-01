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الملعقة الغريبة ودعت معها شحوم الكرش و الافخاذ و المؤخرةو خسرت 15 كيلو

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الملعقة الغريبة ودعت معها شحوم الكرش و الافخاذ و المؤخرةو خسرت 15 كيلو الملعقة الغريبة ودعت معها شحوم الكرش و الافخاذ و المؤخرةو خسرت 15 كيلو

الملعقة الغريبة ودعت معها شحوم و الافخاذ و المؤخرةو خسرت 15 كيلو في 50 يوم دون من اشهر ما تعتمد عليه الاوروبيات .

الملعقة الغريبة ودعت معها شحوم الكرش و الافخاذ و المؤخرةو خسرت 15 كيلو في

الملعقة الغريبة ودعت معها شحوم الكرش و الافخاذ و المؤخرةو خسرت 15 كيلو في

الملعقة الغريبة ودعت معها شحوم الكرش و الافخاذ و المؤخرةو خسرت 15 كيلو في

المكونات

ملعقة قرفة+ ملعقة كاكاو خام +ملعقة عسل

 

التحضير

نمزج الكل قبل الاستعمال مباشرة

طريقة الاستعمال

قبل الفطار و على الريق ملعقة من الخليط

و قبل النوم و بعد العشاء بساعة ملعقة ثانية .

-12

تعليمات

تقوم هذه الخلطة بسد الشهيه و المحافظة على مستوى السكر في الدم و يجب استعمالها على الاقل مدة 30 يوم كم يجب اتباع نظام السعرات الحرارية مع الوصفة

 

المصدر : مجلة رجيم

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مدير عام الموقع

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