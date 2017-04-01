الملعقة الغريبة ودعت معها شحوم الكرش و الافخاذ و المؤخرةو خسرت 15 كيلو

شيماء مصطفى

الملعقة الغريبة ودعت معها شحوم الكرش و الافخاذ و المؤخرةو خسرت 15 كيلو في 50 يوم دون رجيم من اشهر ما تعتمد عليه الاوروبيات .

الملعقة الغريبة ودعت معها شحوم الكرش و الافخاذ و المؤخرةو خسرت 15 كيلو في

المكونات

ملعقة قرفة+ ملعقة كاكاو خام +ملعقة عسل

التحضير

نمزج الكل قبل الاستعمال مباشرة

طريقة الاستعمال

قبل الفطار و على الريق ملعقة من الخليط

و قبل النوم و بعد العشاء بساعة ملعقة ثانية .

تعليمات

تقوم هذه الخلطة بسد الشهيه و المحافظة على مستوى السكر في الدم و يجب استعمالها على الاقل مدة 30 يوم كم يجب اتباع نظام السعرات الحرارية مع الوصفة

المصدر : مجلة رجيم

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads