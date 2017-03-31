حلول طبيعية لمكافحة الدوالي

شيماء مصطفى

تحدث الدوالي نتيجة لتراكم غير طبيعي من الدم في جدران وصمامات الأوردة السطحية مما يتسبب في تمددها وهو مايؤدي إلى اضطراب في الدورة الدموية. لكن، لحسن الحظ هناك العديد من الحلول الطبيعية التي سنقدمها لك اليوم.

1- الألوة فيرا:

يحتوي نبات الصبار على بلورات غنية بالمواد الغذائية الأساسية التي تعزز صحة الجلد والدورة الدموية لذلك عليك فرك المنطقة المتضررة بهلام الألوة فيرا مع القيام بحركات دائرية. اشطفي جسمك في صباح اليوم التالي وكرري هذا العلاج كل ليلة قبل النوم.

2- الثوم:

غني بمركبات الكبريت التي تتغلغل بسرعة داخل الجلد للتخلص من الإلتهابات والتخثر. أما بالنسبة لطريقة الإستهلاك فيمكنك تناول حبة من الثوم الطازج يوميًا مع القليل من عصير الليمون أو الماء الدافئ. وتستطيعين سيدتي كذلك سحق الثوم مع القرنفل وزيت الزيتون ثم قومي بتدليك ساقيك مرتين في اليوم باستخدام هذا العلاج.

3- الطين الأخضر:

يخفف الطين الأخضر من الإلتهابات والشعور بالثقل الناجم عن وجود الدوالي في الساقين، لذلك يمكنك مزج القليل من الطين الأخضر مع الماء الدافئ حتى تتحصلي على عجينة سهلة الفرد على البشرة قومي بتطبيقها على المناطق المتضررة لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي بالماء الدافئ.كرري هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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