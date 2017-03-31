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الصبار والسكر لتكبير الشفاه بشكل طبيعي

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الصبار والسكر لتكبير الشفاه بشكل طبيعي الصبار والسكر لتكبير الشفاه بشكل طبيعي

الشفاه الورديّة الخالية من التشقّقات أو البهَتان، هي حلم كلّ فتاة، فهي تعكس جمال البشَرة ونضارتها،  كما أنّها عنوان جاذبيتكِ وأنوثتكِ وجمالكِ الداخليّ كذلك، فكلّما كانت شفتاكِ ورديّتين ومتألّقتين، فهذا دليل على صحة جسمكِ ونضارة بشَرتك.
إليكِ أفضل الطرق للحصول على شفاه أكثر ورديّة وحيويّة:

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1- الصبّار:
•هو من أفضل العلاجات الطبيعيّة البارعة، لنضارة الشفتين وحمايتهما من أشعّة الشمس.
•كلّ ما عليكِ فعله للاستفادة من الصبّار في جمال الشفتين، هو وضع هُلام الصبّار على شفتيكِ قبل النوم.
•والنتيجة في الصباح شفاه ورديّة أكثر تألقاً وحيويّة.

2- تقشير الشفاه بالسكر:
•ضعي السكّر على شفتيك مع فركهما بلطف.
•قومي بشطف شفاهكِ بالماء الفاتر.
•وأخيراً قومي بترطيب شفتيك بمرطّب الشفاه الخاص بك.

3- العسل وزيت الزيتون لترطيب الشفاه:
•قومي بمزج ملعقة من العسل، مع ملعقة من السكر وملعقة من زيت الزيتون.
•افركي شفتيكِ بالمزيج بلطف، ثم اشطفي شفاهكِ بالماء الفاتر.
•سيساعدكِ ذلك في التخلص من الجلد الميت من الشفتين، كما سيعمل على ترطيبهما وزيادة نضارتهما.

4- لترطيب الشفاه:
•قومي بخلط ملعقة من الفازلين مع ملعقة من زيت الزيتون، وضعي الخليط على شفاهكِ يومياً قبل النوم، فذلك سيساعد في ترطيب شفتيكِ ونضارتهما في الصباح.

5- تجنّب لعق الشفاه:
•بعض الفتيات عندما يشعرنَ بجفاف شفاههِنّ، يقمنَ بلعقها اعتقاداً منهنّ أنّ ذلك يعمل على ترطيبها، لكنه يزيد من جفاف الشفاه، فإذا كنتِ من هؤلاء، توقّفي عن القيام بذلك فوراً.
•اهتمّي بشراء نوعيّة جيدة من مرطب الشفاه، وبقائه في حقيبتكِ دائماً.

6- شرب الماء بكثرة:
1.احرصي على شرب ليترين من الماء على الأقل يوميّاً، لضمان ترطيب جسمكِ وبشرتكِ وشفاهكِ للحفاظ على نضارتها باستمرار.

 

المصدر:سيدتي

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