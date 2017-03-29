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مشروب بذور الكتان بالنعناع والقرفة حل سحري لخسارة الوزن الزائد

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مشروب بذور الكتان بالنعناع والقرفة حل سحري لخسارة الوزن الزائد مشروب بذور الكتان بالنعناع والقرفة حل سحري لخسارة الوزن الزائد

 خسارة الوزن الزائد باتت من أساسيات العصر الحديث لدى الفتيات والسيدات، كونها عنوان للرشاقة والعناية الشخصية بالذات، وإظهار الطلة المميزة للمرأة، إضافة لتمكنها من ارتداء ما يروق لها من ملابس عصرية على أحدث صيحات الموضة.

 الدكتور أحمد مدرار، أستاذ الطب البديل، يقدم للباحثات عن الرشاقة من عضوات «بيت العز» وصفة سهلة لمشروب عشبي مميز يمكنهن من خسارة الوزن الزائد بسهولة وهو مشروب بذور الكتان بالنعناع.

• المكونات:


 ملعقة كبيرة من بذور الكتان، ملعقة كبيرة من مسحوق النعناع الجاف، ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة، كوب كبير من الماء المغلي.
 
 ويقول "مدرار" لتحضير المشروب يغلي الماء جيدًا ثم تضاف جميع المكونات له، ويتم التقليب جيدًا، ثم يغطى المشروب لمدة ربع ساعة ويتم تناوله قبل تناول الوجبة الغذائية بربع ساعة.

 

المصدر : فيتو

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