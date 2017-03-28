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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: تتلقى رسالة أو تتضح أمور كانت ملتبسة وتعود المياه إلى مجاريها مع أحد الزملاء بعد مرحلة من الخصام

عاطفياً: لا تكن متشائماً أمام الشريك، بل أظهر له دائماً الجانب الإيجابي الذي يعهده فيك

صحياً: صحتك من أحسن إلى أحسن، وقد بدأت تلمس نتيجة ما أقدمت عليه من نشاط منذ مدة

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر:ارب حظ

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