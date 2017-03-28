حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تقدم في بعض الأمور المصيرية العالقة وعن استقطاب لبعض الفرص المهمة



عاطفياً: ابحث عن اشياء مشتركه تقوم بها مع الحبيب. لا تحاول إقصاءه عن القرارات المصيرية



صحياً: خفف قدر المستطاع من تناول المشروبات الغازية ولا سيما مع الطعام

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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