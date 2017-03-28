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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: قد لا تجلس في مكتبك كثيراً اليوم. وقد تضطر الى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات

عاطفياً: قد تختلف في وجهة نظرك مع الحبيب، ولكن لا تدع هذا الخلاف يكبر

صحياً: من المفيد الخضوع بين حين وآخر لجلسة تدليك أو ممارسة السباحة في حوض ساخن

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر:ارب حظ

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