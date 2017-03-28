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3 اكواب عجيبه اشربها في اليوم تفقدك 4 كيلو في الاسبوع دون رجيم و دون تمرين و تسد شهيتك

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3 اكواب عجيبه اشربها في اليوم تفقدك 4 كيلو في الاسبوع دون رجيم و دون تمرين و تسد شهيتك 3 اكواب عجيبه اشربها في اليوم تفقدك 4 كيلو في الاسبوع دون رجيم و دون تمرين و تسد شهيتك

3اكواب عجيبه اشربها في اليوم تفقدك 4 كيلو في الاسبوع دون و دون تمرين و تسد شهيتك حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم الرشاقة و التخسيس .

المكونات و التحضير

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المكونات

3 اكواب ماء مغلي + فص ثوم + ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور + ملعقة كبيرة زعتر .

التحضير

نضيف المكونات فوق الماء و نتركهم ليلة كاملة و بعده نقوم بتصفيه المشروب و تدفئته قبل استعماله

طريقة الاستعمال

اول كوب على الريق و الكوب الثني  بعد وجبة الغذاء و الكوب الثالث بعد وجبة العشاء

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الزعتر للتخسيس

يستخدم الزعتر في أنظمة الرجيم من أجل المساعدة في تخسيس الجسم؛ حيث إنّه يعمل على إذابة خاصّةً دهون ما حول البطن () وذلك لأنه يحتوي على مواد تساعد في تكسير وإذابة الدهون ومنع تكدّسها من جديد؛ بحيث يستفيد منها الجسم ويطرح الزائد، ويوجد العديد من الوصفات التي يستخدم بها الزعتر للتنحيف منها ما يلي:

نُحضر القليل من أوراق الزعتر، ونضعها في كوب ماء ونغليها ثمّ نضع الزعتر المغلي في الخلّاط، ونضيف إليه مقدار نصف كوب من البرتقال أو يمكن الاستغناء عن البرتقال بجوز الهند، ونشرب من هذه الخلطة مرّتين خلال اليوم صباحاً ومساءً حتّى نحصل على نتيجة مُرضية.

نحضر ملعقتين من الزعتر الناشف ونخلطه بالبصل، ثم ننقعه بالماء لمدّة ساعة، ثمّ نغليه على النار الهادئة، ونقوم بشرب فنجان قبل كل وجبة على مدار عشرين يوماً.

خلطة الزعتر والشاي الأخضر: نُحضر مقدار ملعقةٍ من كلٍّ من المكونات التالية: زعتر، وقرفة، وزنجبيل، وشاي أخضر، وكمون، وقشر الرمان)، ونخلط جميع المكوّنات بحيث يصبح قوامها كثيفاً كالعجينة، ثمّ نشكّل منها أقراصاً صغيرة، ونضعها في الثلاجة (الفريزر) ونأخذ قرصاً قبل كلّ وجبة بربع ساعة لمدّة شهر.

الزنجبيل للتخسيس

أهم فوائد الزنجبيل في التخسيس أنه ينظم عملية الأيض والهضم ويريح المعدة حيث أكدت دراسات حديثة أن تحسين عملية الهضم يساعد بشكل أكبر علي خسارة الوزن بسبب رفع معدلات حرق السعرات الحرارية وزيادة معدلات التمثيل الغذائي في الجسم، كما انه يتميز بمفعول سحري لقدرته العالية علي حرق الدهون الزائدة من الجسم وتنحيفه وذلك بفضل الحرقة اللاذعة التي ثبت علمياً أنها لها أهمية كبيرة في حرق الدهون، كما يقلل الزنجبيل من مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم.

 

المصدر : مجلةرجيم

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