تعرف على خمس علاجات طبيعية لتخلص من حب الشباب

حب الشباب هو واحد من الحالات الجلدية الأكثر شيوعاً في العالم ، ومايقرب من 85% من الناس يتعرضون في مرحلة ما من حياتهم لحب الشباب . وهناك علاجات ولكن قد تكون مرتفعة الثمن ، وغالباً يحدث آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل ، جفاف وإحمرار الوجه وبعض الإلتهابات . وفي حقيقة الأمر حب الشباب من أصعب الحالات التي تحتاج المزيد من الوقت والعناية الخاصة ، وهناك علاجات طبيعية في المنزل قد تكون فعالة .

أولاً ماهى أسباب حب الشباب

يبدأ حب الشباب عندما يحدث إنسداد للمسام في البشرة وحدوث زيوت زائدة . وهذه المادة الدهنية يمكن تسد المسام مما يتسبب في نمو البكتيريا المعروفة بأسم Propionibacterium acnes, or P. acnes . وخلايا الدم البيضاء تهاجم P. acnes ، مما يؤدي إلى إلتهاب الجلد وحدوث حب الشباب ، وبعض الحالات هى أكثر حده من غيرها . وتشمل الأعراض الشائعة الرؤوس السوداء والبيضاء والبثور .

العديد من العوامل تسهم في تطوير حب الشباب، بما في ذلك علم الوراثة، والنظام الغذائي، والإجهاد، والتغيرات الهرمونية والالتهابات.

هنا 5 علاجات طبيعية للقضاء على حب الشباب

1- خل التفاح : من المعروف يتم عمل خل التفاح عن طريق تخمير عصير التفاح ، والتخمير يساعد على محاربة العديد من أنواع البكتيريا والفيروسات . ويحتوي خل التفاح على الأحماض العضوية التي تساعد على قتل P.acne .

والتجارب أثبتت أن الخل قادر على تحسين مظهر الندبات المرتبطة بحب الشباب . ومزج مقدار من خل التفاح + 3 أضعاف من المياه ، وبعد تنظيف البشرة يتم تطبيق هذا المحلول بقطعة قطن على الجلد ويترك لمده دقيقة ثم يشطف .

2- مكملات الزنك : في دراسة حديثة أكدت أن الناس الذين يعانون من حب الشباب لديهم مستويات أقل للزنك . وبالتالي أخذ مكملات الزنك بحد أقصى 40 ملجرام يوميا .

3- العسل والقرفة : مصادر ممتازة من المواد المضادة للأكسدة ، وخصائص مضادة للجراثيم ومحاربة البكتيريا . ومزج 2 ملعقة كبيرة عسل + ملعقة صغيرة من القرفة لعمل عجينة ، وبعد تنظيف البشرة كالمعتاد يتم وضع هذا القناع على بشرتك لمده 15 دقيقة ثم يشطف .

4- زيت شجرة الشاي : ممتاز لمحاربة البكتيريا والحد من إلتهابات الجلد ، ولا يخلو غسول يباع في المتاجر للقضاء على حب الشباب إلا لو مكوناته تحتوي على زيت شجرة الشاي . فهو يساعد بشكل كبير لتخلص من حب الشباب وتحسين مظهر البشرة . ومزج 1 جزء من زيت شجرة الشاي + 9 أجزاء من المياه وبعد تنظيف البشرة يتم تطبيق هذا المحلول على المناطق المتضررة وتكرر مرتين في اليوم حسب الحاجة . ولكن بعد ذلك يضع كريم مرطب لعدم حدوث جفاف البشرة .

5- الصبار : لعلاج جميع مشاكل الجلد بما في ذلك الطفح الجلدي ، وعلاج الحروق وأيضا الندبات وحب الشباب . وبقطعة قطن يتم وضع هلام الصبار “الجل” ويتم مسح البشرة بهذا الهلام ويترك بدون شطف ( هو بمثابة مرطب أيضاً) ويكرر مرتين في اليوم على حسب الحاجة .

مكونات أخرى حب الشباب مثل : الشاي الأخضر ، مزج قليل من الليمون مع العسل

في النهاية – الأكثار من أحماض الدهنية أوميجا 3 أو بتناول مكملات الأحماض الدهنية فهى تساعد بشكل ملحوظ لتخلص من حب الشباب ولصحة بشكل عام . ويجب عدم الأفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون غير صحية ، مع تنظيف البشرة بشكل مستمر .

المصدر : مصرفايف