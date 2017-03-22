حظك اليوم برج العذراء الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: حاول تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيراً ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور



عاطفياً: إخف جانبك السلبي أمام الشريك كلما واجهت ضغوطاً في حياتك العملية. فهو لن يتحمل منك ذلك طويلاً



صحياً: أنى توجهت هذه الأيام رأيت الناس يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم؟

ابراج مكتوب برج العذراء تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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