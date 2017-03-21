حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: لا تحاول أن تستفز الآخرين، فهذا لن يكون في مصلحتك، بل سيؤدي الى خلق متاعب أنت بغنى عنها



عاطفياً: تعاون مع الحبيب وحاول أن تتخطى مشاكلك معه. لا تفسح في المجال أمام الآخرين للتدخل



صحياً: لا ترفض أي دعوة للسفر إذا كانت تريح أعصابك وتبعدك عن هموم العمل

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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