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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: تعيش تجربة حساسة ودقيقة، فإذا كان عملك يتطلب منك مجازفة او يضعك أمام أخطار معينة فما عليك إلا الحرص الشديد

عاطفياً: عليك أن تتعامل مع الحبيب بدبلوماسيه أكثر كي تكسب قلبه. لا بأس في تدليله بعض الشيء

صحياً: خفف من التدخين والمشروبات الروحية، ولا تفرط في تناول المأكولات الدسمة

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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