تخصيص مكتب لإيفانكا ترامب داخل البيت الأبيض

شيماء مصطفى

قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن إيفانكا، ابنة الرئيس دونالد ترامب، سيكون لها مكتب داخل البيت الابيض، وأكد أنها ستتمكن من الاطلاع على معلومات سرية.

لكن إيفانكا، 35 عاما، لن تحصل على أي لقب رسمي أو راتب مقابل عملها في الجناح الغربي - مركز السلطة التنفيذية الأمريكية.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن محامي ابنة الرئيس الأمريكي أن إيفانيكا ستكون "عيون وآذان" دونالد ترامب داخل البيت الأبيض.

مصدر وسوف تنضم إيفانكا، التى لديها علامة تجارية خاصة بها في مجال الموضة والأزياء، إلى زوجها جاريد كوشنر، وهو مستشار رفيع المستوى لترامب.

وقد أثار نفوذ الزوجين على الرئيس أسئلة حول تضارب المصالح المحتملة.

كما أثار مناقشات بشأن ما إذا كانت هناك حدود واضحة بين الأنشطة السياسية والتجارية لأسرة ترامب.

ومنذ حفل تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني، حضرت إيفانكا اجتماعات مع زعماء العالم، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

المصدر : الشروق