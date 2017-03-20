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3 طرق مختلفة للتخسيس باستخدام الألوة فيرا

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3 طرق مختلفة للتخسيس باستخدام الألوة فيرا 3 طرق مختلفة للتخسيس باستخدام الألوة فيرا

كل يوم نكتشف فوائد جديدة للألوة فيرا حيث ينصح خبراء التغذية باستخدامها كمكمل غذائي للتخسيس لأنها تشجع على حرق ، تحسن عملية الأيض، وتعتبر كذلك منشط طبيعي لحركة الأمعاء للتخلص من السموم. إليك هذه الطرق المختلفة لتناول الألوة فيرا.

  •  عصير الألوة فيرا بالليمون

يجب تناول هذا العصير على الريق كل صباح قبل وجبة فطور الصباح بساعة لأنه ينقي الجسم، ويخلص من السموم. كل ماعليك القيام به هو مزج:

عصير ليمونة.

– كوب من الماء.

 

– ملعقة كبيرة من هلام الصبار.

– ملعقة من العسل.

  •  عصير الألوة فيرا وبرتقال والفراولة

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تساعد الفراولة على إنقاص الوزن ومناسبة لمرضى السكري إضافةً إلى أن عصير البرتقال غني بمضادات الأكسدة، ولتجهيز هذا المشروب تحتاجين إلى:

– 3 حبات فراولة

– عصير برتقالة

– ملعقة كبيرة من هلام الألوة فيرا

– 1/2 كوب ماء

ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على مشروب متجانس، يمكنك تناوله خلال وجبة فطور الصباح.

  •  عصير الأناناس، الخيار والألوة فيرا

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ينصح بتناول هذا المشروب بعد الغذاء، لأنه ينقي الجسم من السموم. لتجهيز هذا المشروب تحتاجين إلى:

– 1/2 حبة من الخيار

– حلقة من الأناناس

– ملعقة من الصبار

– كوب ماء

قومي بمزج جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تتحصلي على مشروب متجانس، عليك تناوله بعد وجبة الغذاء.

المصدر :مجلةرجيم

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