3 طرق مختلفة للتخسيس باستخدام الألوة فيرا

شيماء مصطفى

كل يوم نكتشف فوائد جديدة للألوة فيرا حيث ينصح خبراء التغذية باستخدامها كمكمل غذائي للتخسيس لأنها تشجع على حرق الدهون، تحسن عملية الأيض، وتعتبر كذلك منشط طبيعي لحركة الأمعاء للتخلص من السموم. إليك هذه الطرق المختلفة لتناول الألوة فيرا.

عصير الألوة فيرا بالليمون

يجب تناول هذا العصير على الريق كل صباح قبل وجبة فطور الصباح بساعة لأنه ينقي الجسم، ويخلص من السموم. كل ماعليك القيام به هو مزج:

– عصير ليمونة.

– كوب من الماء.

– ملعقة كبيرة من هلام الصبار.

– ملعقة من العسل.

عصير الألوة فيرا وبرتقال والفراولة

تساعد الفراولة على إنقاص الوزن ومناسبة لمرضى السكري إضافةً إلى أن عصير البرتقال غني بمضادات الأكسدة، ولتجهيز هذا المشروب تحتاجين إلى:

– 3 حبات فراولة

– عصير برتقالة

– ملعقة كبيرة من هلام الألوة فيرا

– 1/2 كوب ماء

ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على مشروب متجانس، يمكنك تناوله خلال وجبة فطور الصباح.

عصير الأناناس، الخيار والألوة فيرا

ينصح بتناول هذا المشروب بعد الغذاء، لأنه ينقي الجسم من السموم. لتجهيز هذا المشروب تحتاجين إلى:

– 1/2 حبة من الخيار

– حلقة من الأناناس

– ملعقة من الصبار

– كوب ماء

قومي بمزج جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تتحصلي على مشروب متجانس، عليك تناوله بعد وجبة الغذاء.

المصدر :مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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