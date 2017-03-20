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موجود في كل مطبخ صغير جدا يذيب شحوم الارداف المزعجةوالكرش المنفوخة يقوي رغبتك الجنسية و يحصن مناعتك

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موجود في كل مطبخ صغير جدا يذيب شحوم الارداف المزعجةوالكرش المنفوخة يقوي رغبتك الجنسية و يحصن مناعتك موجود في كل مطبخ صغير جدا يذيب شحوم الارداف المزعجةوالكرش المنفوخة يقوي رغبتك الجنسية و يحصن مناعتك

موجود في كل مطبخ صغير جدا يذيب شحوم الارداف المزعجةوالكرش المنفوخة يقوي رغبتك الجنسية و يحصن مناعتك جربه الان على المضمون و اخسر  وزنك و اكسب صحتك بعادة سهله فقط مارسها يوميا .

سر الشيء الصغير

هذا الشيء هو الثوم الاحمر بالتحديد صيدلية كاملة في البيت …اما عن استعماله فالامر بسيط

الاستعمال

خذ فص صغيرا دون تقطيعه و اشربه على الريق مع كوب ماء دافئ و قبل الافطار بنصف ساعة تقريبا .

 

فوائده الكبيرة

للثوم تأثير رائع في تحسين تدفق الدم بشكل ملحوظ .بحيث تساعد على تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية بشكل جيد، سواء في الرجال والنساء، ويزيد من حيوية قدرة القوة الجنسية. من المعروف أن انسداد الشرايين وضعف تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية يقلل الإثارة لكلا الجنسين. الثوم يقوم بزيادة وتحسين الدورة الدموية وعلاج مشكلة الضعف والعجز الجنسي

يساعد الثوم في حل مشكلات الشعر ، فيعمل على منع تساقط الشعر ، ويساعد على تطويل الشعر والحفاظ على كثافته ، كما أنه يساعد على التخلص من قشرة الرأس . كما لزيت الثوم فوائدة عدة للشعر ، فيعطي زيت الثوم الشعر اللمعان و النعومة ، كما يساعد زيت الثوم على التخلص من حكة فروة الرأس و ترطيبها و إزالة السموم منها ، ويساعد في علاج حكّة الشعر الجاف .

و يحتوي زيت الثوم على الكبريت الذي يقوّي فروة الرّأس و الشعر ، ويحتوي هذا الزّيت على ( فيتامينات ب 1 ، وفيتامين ب 6 و فيتامين ي ، وفيتامين ك ، وفيتامين سي ، التي تساعد بدورها على تقوية الشعر وتحفيز الدّورة الدّموية التي تعمل على تقوية جذور الشعر ) ، كما وتساعد هذه الفيتامنيات الموجود فيه على نمو الشعر بطريقة صحيّة و جميلة و تمنع الشعر من التكسّر و التقصّف .

فوائده للتخسيس

تعمل مادة الأليسين الموجودة في فصوص الثوم بكثرة علي تقليل مستوي الثلاثة ، و ليس فقط تقليل مستوي الدهون الثلاثة في الدم بل يعمل علي خفض مستوي ضغط الدم المرتفع ، و يعمل علي تعزيز عمل الأنسولين في الجسم ، و قد أجريت بعض الإختبارات في الولايات المتحدة علي بعض من الحيوانات المعملية و لوحظ بعد الإختبار إنها تعمل علي إنخفاض مستوي ضغط الدم في الجسم ، و تخفيض مستوي الدهون الثلاثة أيضاً ، و لوحظ أيضاً فقدانهم لجزء من أوزانهم .


المصدر : مجلةرجيم

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