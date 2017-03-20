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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 21/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 21/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 21/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: لا تستغل الظروف الصعبة لزملاء العمل كي تحقق مآربك. قدر ظروف الآخرين 

عاطفياً: حاول أن تخصص المزيد من الوقت للحبيب وامنحه ما يستحقه من حنان وعاطفة 

صحياً: لا تكثر من شرب المنبهات مساء، واستعض عنها بمشروبات ساخنة مفيدة

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

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