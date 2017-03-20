صديق ضحية حمام السباحة يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته

سمر العشري

عرض الإعلامي وائل الإبراشي مقطع فيديو، للحظة دفع مدرب حمام السباحة في استاد القاهرة، للضحية من أعلى المنصة لتنفيذ قفزة الثقة أثناء التدريب والتي أودت بحياته.

وقال مصطفى ممدوح صديق الضحية في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»،: «محمد بدر كان يقف أمامي هو وصديق آخر ودفعهما المدرب إلى حمام السباحة ولم يخرج محمد بدر وتوقف التدريب 3 دقائق والغواص قال للمدرب مفيش حد تحت الماء تقريبًا خرج، ولم نكتشف وفاته الإ بعد مرور 24 ساعة».

وأضاف: «عندما سألت صاحبي اللي قفز مع محمد بدر قال لي إنه لم يصطدم بمحمد تحت الماء، وأنه لم يقفز لأنه شعر بالخوف بعد قفزة محمد بدر والذي لم يطفُ على سطح الماء».

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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