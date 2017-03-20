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أخطاء هندسية تتسبب في تصدع أساسات سد النهضة

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أخطاء هندسية تتسبب في تصدع أساسات سد النهضة أخطاء هندسية تتسبب في تصدع أساسات سد النهضة

 
حذرت تقارير إثيوبية من تعرض سد النهضة، للانهيار بعد ظهور تصدعات فى بعض أساساته.
 
وقال تقرير لقناة «إثيوبيان نيوز نتوورك»، الأخبار الإثيوبية، إن خطأ فى استخدام بعض مواد البناء والمكونات الخرسانية أدى إلى ظهور تصدعات وتشققات فى أساسات السد، موضحًا أن الخبراء الأجانب، الذين يشرفون على بناء السد وغالبيتهم من إسرائيل، يجرون حاليا أبحاثا ودراسات لمواجهة المشكلة وطرق احتوائها، تجنبًا لانهياره.
 
وأوضحت القناة، التى تبث على قمر «النايل سات»، أن مواد البناء المستخدمة لم تكن بالنسب المطلوبة، نتيجة حسابات خاطئة من جانب القائمين على العمل، ولم تتحمل الأساسات جسم السد، ما تسبب فى تصدعها، محذرة من انهياره «فى أى لحظة»، إذا اكتمل البناء بهذه الطريقة.
 
وأشار التقرير إلى أن إجراء دراسات حول احتمالية تأثير التربة على البناء، وحدوث هبوط لها نتجت عنه تصدعات الأساسات.
 
المصدر : الدستور

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