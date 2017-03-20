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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين

عاطفياً: الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب لأنك كثير الليونة في تعاملك معه، لكن راع شعوره في كثير من المواقف

صحياً: الصحة السليمة نعمة من الخالق، فلا تفرّط فيها

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر:ارب حظ

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