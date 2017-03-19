حظك اليوم برج العذراء الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: هذا اليوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة. كن مختلفًا ودع مخاوفك جانبًا، وخذ المبادرة أنت



عاطفياً: صارح الشريك بما يجول في خاطرك، لأنك قد تجد عنده الحلول المناسبة لكل ما يقلقك



صحياً: لا تلن بسهولة أمام أي قرار حين يتعلق الأمر بصحتك. أهنئك بذلك

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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