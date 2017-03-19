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حظك اليوم برج السرطان الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: تجد نفسك في موقع أقوى بكثير، حتى لو واجهت بعض الإرباكات، إلا أنك تتمتع بالقدرة الكافية على اجتيازها بسلام وإيجاد الحلول المناسبة

عاطفياً: لا تبتعد عن الحبيب لمجرد أنك سمعت بعض الشائعات. تأكد من الأمور جيداً قبل اتخاذ أي قرار

صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن تناول الشوكولا والحلويات العربية

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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