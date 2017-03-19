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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: هدّئ من روعك، أعد حساباتك بدقة، تعلّم من تجارب غيرك فلا تقع في الحفرة التي ترى شخصاً قبلك يقع فيها

عاطفياً: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك

صحياً: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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رئيس قسم الأخبار

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