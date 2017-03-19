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بالفيديو || مشاهد مروعة لعاصفة "مدار" الترابية بالسعودية

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بالفيديو || مشاهد مروعة لعاصفة "مدار" الترابية بالسعودية بالفيديو || مشاهد مروعة لعاصفة "مدار" الترابية بالسعودية

واجهت المملكة العربية عاصفة ترابية مروعة أطلق عليها خبراء المناخ "عاصفة مدار"، مما تسبب في تعليق الدراسة بعدة محافظات، بسبب سوء الأحوال الجوية.
 
وتضمنت العاصفة الترابية نشاطًا كبيرًا في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وأيضًا انخفاض واضح لدرجات الحرارة على المنطقة الشمالية، وفقًا لما أكدته وسائل الإعلام المحلية السعودية.
 
وأعلنت السلطات المحلية بالمملكة تعليق الدراسة، اليوم الأحد، في عدة محافظات نظرًا لسوء الأحوال الجوية وموجة الغبار التي تشهدها، كما حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين بالمنطقة من تبعات العاصفة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو متر في بعض المناطق، بحسب ما ذكرت قناة " السعودية".
 
المصدر:فيتو

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