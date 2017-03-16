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الشاي الأزرق لإنقاص الوزن بشكل طبيعي

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الشاي الأزرق لإنقاص الوزن بشكل طبيعي الشاي الأزرق لإنقاص الوزن بشكل طبيعي

الشاي الأزرق والمعروف أيضًا باسم التنين الأسود، يساعد على فقدان الوزن بشكل طبيعي بحسب العديد من الدراسات. لمعرفة المزيد من الفوائد وطريقة التحضير.

الإستهلاك المنتظم للشاي الأزرق يساعد على:

1- كما قلنا من قبل، هذا الشاي مثالي لفقدان الوزن بحسب العديد من الدراسات لأنه يسرع عملية التمثيل الغذائي ويحرق بشكل طبيعي.

 

2- يسرع عملية الأيض في الكبد ويخفض نسبة الكوليسترول.

3- يحتوي الشاي الأزرق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

4- يحمي الكبد ويعزز وظائفها.

5- يقي الجسم من أنواع معينة من السرطان ويقوي جهاز المناعة بشكل طبيعي.

6- يعالج مشاكل القلب والأوعية الدموية ويحسن الدورة الدموية.

تحتاجين إلى:

Poids

  • كوب من الماء المعدني
  • ملعقة صغيرة من الشاي الأزرق

طريقة التحضير:

1- قومي بتغلية الماء بين 90- 100 درجة.

2- أزيلي القدر وضعي أوراق الشاي حتى تنقع لمدة 3 دقائق.

3- قومي بتصفية المزيج.

4- يفضل شرب 2 أكواب يوميًا.

5- عليك تناول الشاي الأزرق قبل ساعة من أي وجبة رئيسية.

الشاي الأزرق والمعروف أيضًا باسم التنين الأسود، يساعد على فقدان الوزن بشكل طبيعي بحسب العديد من الدراسات. لمعرفة المزيد من الفوائد وطريقة التحضير.

الإستهلاك المنتظم للشاي الأزرق يساعد على:

1- كما قلنا من قبل، هذا الشاي مثالي لفقدان الوزن بحسب العديد من الدراسات لأنه يسرع عملية التمثيل الغذائي ويحرق الدهون بشكل طبيعي.

 

2- يسرع عملية الأيض في الكبد ويخفض نسبة الكوليسترول.

3- يحتوي الشاي الأزرق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

4- يحمي الكبد ويعزز وظائفها.

5- يقي الجسم من أنواع معينة من السرطان ويقوي جهاز المناعة بشكل طبيعي.

6- يعالج مشاكل القلب والأوعية الدموية ويحسن الدورة الدموية.

تحتاجين إلى:

Poids

  • كوب من الماء المعدني
  • ملعقة صغيرة من الشاي الأزرق

طريقة التحضير:

1- قومي بتغلية الماء بين 90- 100 درجة.

2- أزيلي القدر وضعي أوراق الشاي حتى تنقع لمدة 3 دقائق.

3- قومي بتصفية المزيج.

4- يفضل شرب 2 أكواب يوميًا.

5- عليك تناول الشاي الأزرق قبل ساعة من أي وجبة رئيسية.

المصدر : مجلةرجيم

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