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البطيخ للتخلص من الوزن الزائد

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البطيخ للتخلص من الوزن الزائد البطيخ للتخلص من الوزن الزائد

إذا كنت سيدتي من بين الأشخاص الذين لايملكون الوقت الكافي لطهي الطعام الصحي فعليك تجربة شوربة البطيخ الباردة حيث سنقدم لك وصفات مختلفة باستخدام هذا المكون الغني بالماء والألياف والمعادن مما يجعله غذاء مثالي لتنقية الجسم من السموم وللتخلص من الوزن الزائد.

شوربة البطيخ بالنعناع

تحتاجين إلى:

 
  • كوب من البطيخ المقطع إلى مكعبات (200 غرام)
  • 1/2 كوب من حليب الشوفان (100 مل)
  • القليل من الفلفل الأبيض
  • ملعقة كبيرة من النعناع الطازج
  • 5 ملاعق كبيرة من الجزر المبشور (50 غ)

طريقة التحضير:

1- قومي بمزج المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تتحصلي على شوربة متجانسة.

2- ضعي الشوربة في الثلاجة حتى تبرد ثم يمكنك تناولها خلال وجبة العشاء للتخلص من الوزن الزائد.

شوربة البطيخ والخيار

soupes-de-melon

تحتاجين إلى:

  • ½ كوب من البطيخ المقطع إلى مكعبات (100 غرام)
  • ½ كوب خيار مقطع إلى شرائح (100 غرام)
  • ¾ كوب من الماء البارد جدًا (150 مل)
  • ملعقة من خل التفاح (10 مل)
  • القليل من الفلفل الأبيض
  • أوراق النعناع

طريقة التحضير:

قومي بمزج المكونات في الخلاط الكهربائي واستمتعي بتناول هذه الشوربة باردة كوجبة عشاء مثالية.

المصدر : مجلةرجيم

 

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