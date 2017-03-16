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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة إيجابية، وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد لمصلحتك

عاطفياً: لا تتسرع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً

صحياً: من المفيد إجراء الفحوص الروتينية مرة كل ستة أشهر للتأكد من سلامتك

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

 

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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