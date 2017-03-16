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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: العلاقة السيئة مع أحد الزملاء لن تفيدك بشيء، قد يتجنبك الآخرون بسبب مزاجيتك المضطربة

عاطفياً: تجنّب السطحية في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقاً معه، فهذا يفيدك أكثر لاستمرار العلاقة في المستقبل

صحياً: خصّص ساعة للمشي أو الهرولة صباحاً، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

 

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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