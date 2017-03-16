حظك اليوم برج السرطان الجمعة 17/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: فكر جيداً في ما تسعى لتحقيقه، ولا تستعجل قراراتك المصيرية، وكن متأنياً في ما تقوم به



عاطفياً: توقف عن التذمّر الدائم فلن تجد شخصاً يحبك كالحبيب ويكون مخلصاً معك إلى أقصى الحدود



صحياً: تبذل مجهوداً كبيراً في حياتك اليومية، ما يحول دون ممارستك الرياضة

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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