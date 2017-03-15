مشروب سحرى لحرق الدهون وطرد السموم من الجسم

شيماء مصطفى

إنقاص الوزن من الأمور التي تشغل فكر معظم الفتيات لتحقيق حلم الرشاقة والوزن المثالى الذي يمكنهن من ارتداء جميع أشكال الملابس مما يبرز جمالهن.

وتقدم الدكتورة إيمان فكرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، مشروب سحرى يحرق الدهون ويطرد سموم الجسم.

المكونات:-



كوب ماء

عصير ليمونة

3 أعود ريحان

ملعقة عسل نحل للتحلية حسب الرغبة

الطريقة:-



نضع الماء على النار ونضيف إليها الريحان ونتركهم حتى تمام الغليان، ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد قليلا، ثم نصب المشروب في كوب التقديم ونضيف له عصير الليمون والعسل ونقلب جيدا، ويتم تناول كوب منه يوميا على الريق لمدة شهر، وسنلاحظ الفرق بعدها سريعا.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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