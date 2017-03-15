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مشروب طبيعي يرفع معدلات حرق الدهون وينظم عملية الهضم

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مشروب طبيعي يرفع معدلات حرق الدهون وينظم عملية الهضم مشروب طبيعي يرفع معدلات حرق الدهون وينظم عملية الهضم

إنقاص الوزن بشكل سريع من الأمور التي يتهافت عليها الفتيات للحصول على جسم رشيق في زمن قياسي، مما يعزز من ثقتهن بأنفسهن، لذا يبحثن دائمًا عن أفضل وأسرع طرق إنقاص الوزن.

وتقدم الدكتورة "منى أيمن" خبيرة التغذية، مشروب طبيعي يعمل على رفع معدلات حرق وبالتالي ينقص الوزن سريعًا، كما يعمل على تنظيم عملية الهضم.

المكونات:-
ملعقة زنجبيل مطحون
ملعقة قرفة مطحونة
ملعقة عصير ليمون
كوب ماء

الطريقة:-
نخلط القرفة والزنجبيل مع الماء ونضعهم على النار حتى الغليان، ثم نرفع الخليط من على النار ونصبه في كوب ونضيف له عصير الليمون ونقلب جيدا، ويتم تناول المشروب دافئا بعدها، ويجب تناول 2 كوب يوميا من المشروب يوميا صباحا ومساء لمدة شهر، وعلى مرضى الضغط المرتفع والمعدة تجنب هذا المشروب، لأنه يرفع الضغط ويزيد من التهابات المعدة لمرضى القرح.

المصدر : فيتو

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