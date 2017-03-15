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علاجات طبيعية تساعد على حرق الدهون

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علاجات طبيعية تساعد على حرق الدهون علاجات طبيعية تساعد على حرق الدهون

تشكل خطر على صحتنا، لكن هناك البعض منها ضروري ويجب إضافته إلى النظام الغذائي اليومي واستهلاكه بكميات معقولة، لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول الزيوت النباتية مثل الزيتون، جوز الهند واللوز والسمسم والكتان وجنين القمح، الأفوكادو، الفواكه الجافة والبذور. وتشير العديد من الدراسات أن تناول الدهون النباتية الصحية يساعد في القضاء على رواسب الدهون التي تتشكل في الجسم وبالتالي ستمكننا من .

  • البروتين

يمكنك أيضا استهلاك كميات قليلة من الدهون الحيوانية مثل

– صفار البيض

– سمكة القنبر

– منتجات الألبان، وخاصة تلك المصنوعة من حليب الماعز أو حليب الغنم.

  • عصير الليمون:

من أبسط العلاجات التي تساعد على هضم الدهون حيث يعزز امتصاص العديد من العناصر الغذائية، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين C لذلك يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الطازج إلى أطباقك اليومية.

  • خل التفاح:

يساعد خل التفاح على حرق الدهون مثل الليمون لكن قد يسبب الحموضة لبعض الأشخاص لذلك يجب تخفيفه مع القليل من الماء قبل وجبات الطعام.

  • الشاي الأخضر أو الأحمر:

  • فوائد الشاي الأخضر

    يساعد الشاي على فقدان الوزن وحرق الدهون لكن تجنبي تناوله في المساء أو في فترة مابعد الظهر لأنه يحتوي على بعض الكافيين.

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