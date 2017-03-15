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حظك اليوم برج الدلو الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: لا تكتف بموقعك الحالي، ولا تترك الشعور بالاحباط والاستسلام التام يسيطر عليك

عاطفياً: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب. توقف عن اللهو وفكر في مستقبلك

صحياً: لا تعتقد انك وحدك من يعاني الكولسترول. إنه مرض العصر، وعلاجه بالوقاية

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر:ارب حظ 

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