حظك اليوم برج الحوت الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم رحلة ميمونة وربما تقرّر تغيير سيارتك، وهذا أمر جيد لكن حاذر التبذير دون حساب. نظّم مصاريفك!



عاطفياً: تتصرف مع الحبيب بحنان كبير وتكون اكثر تسامحاً في تعاملك معه



صحياً: لا تعتمد على الآخرين لكي يحفزوك على أي نشاط رياضي، اتكل على نفسك في ذلك

ابراج مكتوب برج الحوت استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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