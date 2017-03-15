حظك اليوم برج السرطان الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تتاح لك فرص استثنائية ويحالفك الحظ. تلتقي أو تتصالح مع من تخاصمت معه. يعاونك أقوياء ونافذون في عملك وتترك في نفوسهم أثراً كبيراً



عاطفياً: لماذا تبقي الحبيب في حالة ضياع؟ كن صريحاً معه وتعاونا لحل الخلافات معاً



صحياً: بانتظارك المزيد من التعب في العمل، فلا تدعه ينعكس سلباً على وضعك الصحي

ابراج مكتوب برج السرطان تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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