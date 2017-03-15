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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: تشاطر احدهم فكرة جديدة تناقشها باهتمام. تثير الغيرة من حولك، وتدفع بعضهم إلى نصب الشراك لك

عاطفياً: ابحث عن الشريك الحقيقي الذي يساعدك في بناء حياتك كما تريد، ولا ترفض رأيه لأنه قد ينجّيك من قرار صعب

صحياً: لا تتردد في نشر التوعية الصحية بين محيطك، وشجع الآخرين على ممارسة الرياضة

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر:ارب حظ 

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