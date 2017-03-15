كيف تجعلين عينيك براقة

شيماء مصطفى

يظهر جمال المرأة من عينيها لهذا لابد أن تهتم طوال الوقت بصحتهما فالمنطقة حول العين من أضعف المناطق التي يظهر فيها التجاعيد والهالات السوداء والاجهاد لهذا لابد من المداومة على العناية بها باستمرار والتغذية الصحيحة لانها تساعد على انتاج الكولاجين في منطقة حول العين تجنبًا للتجاعيد فلا تدعي للاهمال يصل لعينيكي بل لابد أن تهتمي دائمًا بظهورها في أبهى صورة دون الحاجة لأي مستحضرات تجميل أو عمليات أو أي من تلك الأمور التي لها أثار جانبية مع مرور الوقت فقد أحضرنا لكي أمور تساعدك لتحصلي على أجمل عيون.

1 – بعض تمارين ومساج للعينين :

وذلك بممارسة تمارين بسيطة للوصول إلى الاسترخاء و تألق العينين وهذا يساعد على تخفيف إجهاد العين.

طريقة العمل :

قومي بغلق عين واحدة ثم الضغط عليها بإحكام ثم افتحيها بسرعة على أوسع ماتستطيعين ويتم تكرار هذا حتى تدمع العيون هذا يساعد العينين على أن تظهر متألقة.

2 – شرائح الخيار :

رائحة الخيار تهدئ العيون المجهدة لأن بها نسبة عالية من الماء وهذا يساعد على هدوء سطوع العين المجهدة و يساعد على تخفيف الهالات السوداء تحت العين والانتفاخ .

طريقة العمل:

يتم تقطيع بعض الشرائح السميكة من الخيار ثم نضعها في الثلاجة حوالي 15 دقيقة.

نضع شرائح الخيار المبردة على العيون مع إغلاق الجفون لتكون دافئة، ثم نغسل العينين ببعض الماء، والتكرار عند الحاجة

ومن الممكن استبدال شرائح الخيار بشرائح البطاطس .

3 – استخدام ماء الورد :

ماء الورد يعمل على تهدئه العيون المجهدة وهو يساعد على تجديد خلايا الجلد في منطقة حول العينين ومنع الدوائر الداكنة وأيضًا التخلص من الانتفاخات .

طريقة العمل:

نضع بعض كرات القطن المبللة من ماء الورد البارد .

ونقوم بالاستلقاء قبل وضع كرات القطن على الجفون وتكون العينين مغلقة نتركها حوالي 15 دقيقة، ثم نغسل منطقة العينين بالماء .

4 – وضع أكياس الشاي المستعملة :

تعتبر أكياس الشاي من أهم الاشياء التي تساعد على علاج إجهاد العين وظهور توهجها المميز لأن بها مواد مضادة للتهيج والأكسدة وتقلل التورم حول العينين وتمنع الاحمرار .

طريقة الاستخدام:

ضعي كيسين شاي فتلة في كوب ماء ساخن حوالي 5 دقائق.

قومي بتصفية أكياس الشاي من الماء الزائد وضعيها في الثلاجة حوالي 15 دقيقة.

ثم ضعيها على عينيكي وهي مغلقة واتركيها حوالي 5 دقائق.

5 – النوم ساعات مناسبة للراحة :

النوم هام لراحة جميع أعضاء الجسم وأيضًا لعينيكي فإذا داومتي على النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميًا فسوف تستيقظ وتلاحظين أن عينيكي لامعتين، لأن قله النوم تظهر الاجهاد على عينيكي وتظهر الهالات السوداء و انتفاخ واضح في العين .

الانتظام في تلك العادات تجعلك دائمًا تمتلكين أجمل عيون بدون مكياج أو عمليات أو أي أمور مساعدة وتتمتعي بكل ذلك حتى سن متقدم بدون أي مشكلات صحية.

شبكةعيونالإخبارية

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