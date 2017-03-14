حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 15/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تركز هذا اليوم على شراكة لك أو علاقة، وتحاول أن توظف أموالك في استثمارات مناسبة كي تحقق الأرباح التي تبتغيها



عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين



صحياً: سعيك المتواصل للحصول على الرشاقة لن يخيب إذا نفذت التعليمات الضرورية

ابراج مكتوب برج الدلو كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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