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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 15/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 15/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 15/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: تركز هذا اليوم على شراكة لك أو علاقة، وتحاول أن توظف أموالك في استثمارات مناسبة كي تحقق الأرباح التي تبتغيها

عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين

صحياً: سعيك المتواصل للحصول على الرشاقة لن يخيب إذا نفذت التعليمات الضرورية

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

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رئيس قسم الأخبار

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