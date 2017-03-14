حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 15/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى مكافأة أو ربح أو جائزة معينة، وتزداد شعبيتك إذا كنت تدافع عن فكرة أو تريد كسب التأييد



عاطفياً: تنتابك مشارع جميلة تجاه الحبيب ولا تشعر أنه غامض وتكون معه أكثر وضوحاً وشفافية



صحياً: لا تتململ من النصائح والإرشادات المفيدة للصحة، نتائجها ستكون إيجابية بعد حين

ابراج مكتوب برج الحوت استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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