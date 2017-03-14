حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 15/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من المعوقات والمطبّات، والبقاء في حالة مريحة جداً في العمل



عاطفياً: التعامل مع الشريك باستخفاف يرخي بظلاله على العلاقة بينكما، فحاول تدارك الوضع بسرعة قبل تفاقم الأمور



صحياً: نظّم حياتك، خصص للعمل وقتاً، وللرياضة وقتاً، وأنت الرابح في نهاية المطاف

ابراج مكتوب برج العذراء تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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