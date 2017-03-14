حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 15/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تبرز مسألة مالية تأخذ حجماً كبيراً، وترى أن الحاجة إلى رعاية من الآخرين تسيطر عليك، وقد تعاني صعوبات مهنية



عاطفياً: لا تكن فضولياً وتتدخل في بعض شؤون الحبيب الخاصة. اهتم بشؤونك فقط



صحياً: تكثر العوائق التي تحول دون ممارستك الرياضة. حاول التخلص منها

ابراج مكتوب برج السرطان تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

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