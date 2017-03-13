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حظك اليوم برج الدلو 14/3/2017

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حظك اليوم برج الدلو 14/3/2017 حظك اليوم برج الدلو 14/3/2017

برج الدلو

مهنياً: ينتقل كوكب مركور إلى برح الحمل فيسهل عليك المهمة لكسب التأييد والتخفيف من السلبيات ومواكبة مجريات الأمور بمهارة وحنكة 

عاطفياً:حبك للشريك أمر عظيم وهو دائماً يقف إلى جانبك في أصعب الأوقات، فلا تشكك في حبه

صحياً: لا تتناول أكثر من صنف من الطعام على العشاء، وخصوصاً إذا كان بعضها غنياً بالدهنيات

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

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