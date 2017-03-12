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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 13/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 13/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الإثنين 13/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل في يثير مسألة مالية لا بد من حسمها، وقد تجد الكثير من المعارضين على الخطط التي وضعتها، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر

عاطفياً: لا تتخذ قراراتك المهمة فردياً، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان

صحياً: لا تعود نفسك على الخمول والكسل، بل اسع جاهداً لتكون نشيطاً وحاضراً بدنياً

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

 

 

 

المصدر : ارب حظ

 

 

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