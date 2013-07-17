"رصد" تدعى توزيع الأهالى زجاجات مياه على مؤيدى مرسى فى نهار رمضان!!

نشرت شبكة رصد الإخبارية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "بوست" ادعت فيه أن أهالى شارع القصر العينى يوزعون زجاجات المياه على المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى والرافضين للانقلاب العسكرى، ونسيت الشبكة أننا فى شهر رمضان الكريم وأننا فى صيام.

وحاولت الشبكة بهذا البوست التأكيد على أن أهالى شارع القصر العينى متعاطفون مع المتظاهرين، ويرفضون مثلهم الانقلاب العسكرى، حيث قالت الشبكة نصا "أهالى شارع القصر العينى يرسلون زجاجات مياه للمتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكرى الآن.. ومن جانبهم يردد المتظاهرون هتافات "قالوا بنزين قالوا كهربا طلعت لعبة متوضبة.. قالوا مرسى قالوا إخوان طلعت حرب على الإسلام".