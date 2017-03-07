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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تسمع أخباراً سارّة ترفع معنوياتك وتساعدك على تخطّي الأزمات والمشكلات، أكان من خلال رسالة تتلقّاها أم اتصال من أحدهم

عاطفياً: قد لا تكون الظروف مؤاتية لك اليوم اذ تتراكم عليك الأمور ولا تعرف من أين تبدأ 

صحياً: تكثر المشكلات المحيطة بك وتتركك في حالة من التعب والإرهاق

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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رئيس قسم الأخبار

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