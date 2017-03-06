حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: حاول أن تكون أكثر التزاماً في عملك، ويستحسن أن تنفذ المهام الموكلة اليك فقط وهذا في مصلحتك



عاطفياً: لا تكن استفزازياً مع الشريك، فقد يفاجئك بردّة فعله وقد تكون غير متوقعة



صحياً: فكر في كل خطوة تقوم بها على الصعيد الصحي، وخصوصاً إذا كانت مدروسة علمياً

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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