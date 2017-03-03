حظك اليوم برج السرطان السبت 4/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تطورات عملية مهمة تعزّز موقعك في العمل، وهذا يعدّ ثمراً طبيعياً لما سبق أن زرعته منذ فترة



عاطفياً: تشعر بالارتياح اليوم نتيجة تخلصك من موقف صعب مع الشريك



صحياً: كن من أصحاب الإرادات الصلبة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالوضع الصحي

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

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