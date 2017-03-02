حظك اليوم برج الدلو الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: لن تخضع لبعض الضغوط ويجعلك هذا اليوم امام خيار لكنه لا يثير البلبلة في حياتك



عاطفياً: كن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها على الإطلاق، فهو مخلص لك إلى أبعد الحدود.



صحياً: تكثر من حولك الدعوات إلى رحلات ترفيهية، لبّها فهي تنعشك صحياً

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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