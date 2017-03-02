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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تدخل مرحلة من الاسترخاء في العمل تجعلك قادراً على التفكير في مستقبلك المهني الناجح

عاطفياً: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب فلا تبخل عليه بمشاعرك

صحياً: لا تكن ممن يقرر شيئاً ويفعل العكس على الصعيد الرياضة، أنت الخاسر في النهاية

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

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رئيس قسم الأخبار

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