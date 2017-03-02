حظك اليوم برج العذراء الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية ولا تقيم وزناً لبعض التحذيرات، لا تستمر على هذا النحو وإلا حصدت الخيبة



عاطفياً: حذار النزاعات الشخصية فقد تطرأ مع الحبيب، قد يؤخذ عليك إغراء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك



صحياً: حدّد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحّي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلباً عليك

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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